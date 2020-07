Marché financier de l’Uemoa : le Bénin sollicite 25 milliards FCFA

Quelques jours après l’annulation de l’emprunt obligataire du 18 juin 2020, le Bénin est à la recherche de nouveaux fonds sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). 25 milliards de FCFA est le montant mis en adjudication.

Après l’émission simultanée de trois Obligations Assimilables du Trésor (OAT), vendredi 22 mai 2020, le Bénin est de nouveau présent sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

L’Etat béninois à travers le Trésor public, sous la responsabilité du Ministère de l’Economie et des Finances, a émis deux nouvelles Obligations Assimilables du Trésor (OAT) pour un montant de 25 milliards de FCFA.

D’un taux d’intérêt annuel de 5,90% et 6% respectivement pour les maturités de 03 ans et 05 ans, ces obligations visent à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat du Bénin.

Selon la note informative de l’agence Umoa-Titres, le remboursement du capital desdits emprunts interviendra le premier jour ouvré suivant la date d’échéance. Pour ce qui est du paiement des intérêts, il se fera annuellement sur la base du taux d’intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année, soit juillet 2021.

Pour mémoire, cette nouvelle émission intervient quelques semaines après l’émission par le Bénin, de trois Obligations Assimilables du Trésor (OAT) pour un montant de 50 milliards de FCFA.

Au terme des soumissions, sur un total de 87,65 milliards de FCFA, le Trésor public béninois s’est départi de 32,065 milliards de FCFA pour s’en tenir à 55 milliards de FCFA. De plus en plus accepté sur le marché financier sous-régional, le Bénin semble gagner la confiance des créanciers.

Par Sylvestre TCHOMAKOU