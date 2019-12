Marché financier régional : la BRVM veut récompenser les meilleurs acteurs en Afrique de l’ouest

A travers l’évènement BRVM Awards qui aura lieu en février 2020, la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) entend distinguer les meilleurs acteurs du Marché financier régional (MFR).

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a reçu à

son siège, à Abidjan, mardi 17 décembre 2019, les acteurs de son marché pour leur présenter les BRVM Awards qui distinguent les acteurs du Marché financier régional de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) les plus méritants.

Plus qu’une simple cérémonie de récompense, les BRVM Awards entendent renforcer la crédibilité de l’institution et incarner l’excellence dans le secteur boursier, le dynamisme de ses acteurs et l’attractivité de la BRVM.

L’évènement a pour objectif de fédérer l’ensemble des acteurs du Marché financier régional, de mettre en lumière le dynamisme boursier de l’Union, de promouvoir l’excellence et les bonnes pratiques dans la sous-région et de contribuer au rayonnement de notre place boursière.

La cérémonie des BRVM Awards s’adresse aux Sociétés Cotées à la BRVM, aux émetteurs d’obligations, aux Sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI), ainsi qu’aux Sociétés de gestion d’OPCVM (SGO).

Les nominés seront sélectionnés par un jury indépendant sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs dans sept catégories distinctes : Meilleure Société Cotée, Meilleur Émetteur Obligataire, Meilleure SGI, Meilleure SGO, Meilleur Investisseur institutionnel, Meilleure Petites et Moyennes Entreprises émanent du programme Elite BRVM Lounge sans oublier le classique Grand Prix du Jury qui récompensera une personne morale ou physique ayant apporté une contribution importante au marché financier et à son développement.

Le Directeur Général de la BRVM, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, a indiqué lors de son intervention que «les BRVM Awards sont la concrétisation d’une volonté de mettre en avant des valeurs telles que l’excellence et les bonnes pratiques sur le marché, valeurs très importantes gage de crédibilité et de confiance». Les prix sont remis à l’occasion d’un dîner de gala dont la première édition se tiendra le 8 février 2020 à l’Hôtel Abidjan Sofitel Ivoire.

A propos de la BRVM

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, GuinéeBissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participations (actions), la

BRVM propose l’émission et la négociation des titres de créance (obligations).

La BRVM offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de cotation et de règlement des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM est membre de l’African Securities Exchanges Association (ASEA). Elle est désormais classée dans la catégorie des marchés frontières.

Par Joel YANCLO