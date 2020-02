Marchés de l’Atacora : hausse du prix d’achat du haricot au Bénin

Le haricot est un produit alimentaire très indispensable dans la vie culinaire des populations de la cité des nantos et environs. Cette demande à la rareté dudit produit et, sa cherté dans les marchés.

Le haricot est de plus en plus cher. Vraiment pour trouver le haricot ici à Tanguiéta, on est obligé d’aller à Materi, à Gouandé ou même à Tantéga pour pouvoir nous approvisionner en haricot. C’est en ces termes que s’est exprimé dame N’kouei Taga, commerçante de haricot rencontré au marché central de Tanguiéta.

Pour elle, si le haricot est de plus en plus cher, c’est d’abord dû au fait que le haricot est un produit qui est trop consommé dans les localités de l’Atacora.

«Ici, en moyenne, les populations consomment le haricot presque tous les jours. Par exemple, ici à Tanguiéta, mangr du “watché”, repas très apprécié des populations du nord est une obligation au jour le jour. Il n’y a pas ce jour où les populations ne consomment pas le haricot. Le haricot fait partie de leurs mets de tous les jours. En dehors de cela, il y a un autre mets qui s’appelle “dambou”. Ce mets se mange accompagné du haricot. Bref, c’est la forte demande en haricot qui fait que le produit est de plus en plus rare et difficile à trouver. A cause de cela, le produit est cher, le produit est rare, et enfin, on fait de longues distances en direction des marchés reculés avant de pouvoir en acheter chez les paysans. Il faut qu’on nous aide en nous facilitant la tâche pour ce qui est de l’approvisionnement de ce produit très nécessaire dans la vie quotidienne des populations» a-telle ajouté.

Selon les investigations menées sur ce sujet très intéressant, il ressort que c’est presque tout le septentrion qui est confronté à cette réalité. Que ce soit dans la Donga, dans l’Atacora, dans l’Alibori, les habitudes culinaires ont un lien direct avec la consommation du haricot.

«C’est heureux que le haricot puisse faire partie des produits de premières nécessités des populations, car c’est un produit qui est cultivé localement. Consommer un produit local conduit à enrichir les paysans locaux, puisque c’est à eux que l’argent retourne directement» a laissé entendre Nata Jean, ancien agent du développement rural.

Nécessité de produire massivement le haricot (niébé)

Le niébé communément pris pour du haricot au Bénin est une culture qui se retrouve dans tous les marchés du Bénin, en général et ceux de l’Atacora en particulier. Légumineuse très prisée par les béninois, sa production n’a pas cessé de chuter depuis les années 2000. Et pour cause, le niébé est la deuxième victime des ravageurs, après le coton, explique N’tcha Patrice, jeune agriculteur rencontré à Toucountouna.

Selon les investigations menées sur ce sujet, un rapport du Laboratoire d’analyse régionale et d’expertise sociale (Lares), la production nationale du niébé a connu une évolution assez rapide.

«Dès la seconde moitié des années 90, la tendance s’est progressivement renversée avec une percée spectaculaire de la production du niébé dans les zones cotonnières. Ainsi en 1997, les trois départements plus gros producteurs du coton (le Borgou, le Zou et l’Atacora) ont fourni plus 51,7% de la production nationale. Entre 1986 et 1997, le Borgou qui

en même temps le coton, et aussi le haricot et d’autres vivrier» précise N’da Moise, producteur de coton rencontré à Natitingou.

Selon les investigations menées sur le terrain, actuellement il existe 3 différentes catégories de haricot. Le prix varie selon la qualité de 450 F CFA, à 400 F CFA le kilogramme. Ce qui fait que le prix du sac de 50 Kg est de 22.500 F CFA et l’autre variété est de 20000 F CFA le sac. Il serait bien que de grandes superficies de haricot soient emblavées les années à venir pour que ce produit puisse être disponible partout dans le pays.

Par Blaise TAMPOUNHOURO