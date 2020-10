Mariah Carey : la chanteuse garde un petit secret depuis très longtemps

Mariah Carey a enregistré un album de rock alternatif et personne presque ne le savait jusqu’à maintenant. Elle a enregistré en secret un album de rock dans les années 90.

La star a révélé dans son autobiographie, The Meaning of Mariah Carey, qu’elle avait enregistré, écrit, produit et chanté sur Someone’s Ugly Daughter, un album du groupe Chick, sorti en 1995.

Un opus plutôt «grunge», selon l’interprète de Hero. La star confie qu’elle a travaillé sur ce disque pendant qu’elle enregistrait son album Daydream, pour se détendre.

«Je l’ai fait juste pour rigoler, mais ça m’a sorti de très mauvaises passes», a-t-elle expliqué sur Twitter. Des fans attentifs ont déjà travaillé sur le «dossier» et ont effectivement retrouvé la trace de cet album secret, sur la bible en ligne des aficionados de musique, Discogs.

Mariah Carey a promis de remettre la main sur l’album et peut-être de le ressortir officiellement, car il n’existe sur aucune plateforme de streaming ou de téléchargement actuel.

Si vous êtes curieux ou accro à la diva, bonne nouvelle : l’album a été mis en ligne intégralement sur YouTube par un amateur de la chanteuse. On y distingue effectivement sa voix, mixée avec celle de la chanteuse Clarissa Dane Davidson.

«Maintenant que vous avez entendu les super voix de Clarissa, je peux vous dire que je suis en quête l’album avec mes voix, et que je ne m’arrêterai pas avant de l’avoir trouvé ! Tellement heureuse d’avoir pu faire cette expérience», a ajouté Mariah Carey sur Twitter.

En attendant la sortie potentielle d’un nouvel album de Mariah Carey, les fans pourront patienter avec son autobiographie, donc. The Meaning of Mariah Carey sort ce mardi en version originale.