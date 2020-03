Mark Wahlberg : l’acteur ne souhaite pas jouer dans ce genre de film

Mark Wahlberg a juré de ne jamais faire de comédie musicale parce que danser et chanter le font se sentir «ridicule».

L’acteur de 48 ans qui a connu la gloire en tant que leader de Marky Mark et du Funky Bunch ne se sent pas «timide» lorsqu’il travaille et n’a pas peur de paraître «ridicule», mais il ne le fait pas se sentir très à l’aise d’avoir à chanter et à danser.

«J’ai dû chanter et danser plus que je ne voulais … dans les films. Et c’est ma chose la moins préférée à faire. J’en suis arrivé au point où je ne suis pas vraiment gêné et je ‘ Je n’ai pas peur de paraître vulnérable ou de risquer de paraître ridicule, mais je ne sais pas … Je me sens ridicule quand je danse et chante», dit-il.