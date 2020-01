Maroc : la Côte d’Ivoire annonce la création d’un Consulat général à Laâyoune

L’Etat de Côte d’Ivoire a décidé de créer un Consulat général à Laâyoune, dans le Sud du Maroc, afin de renforcer la protection consulaire des ressortissants ivoiriens, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres.

«Le Conseil a adopté un décret portant création d’un Consulat général de la République de Côte d’Ivoire à Laâyoune au Maroc», a indiqué M. Sidi Touré, lors d’un point de presse, à l’issue d’un Conseil des ministres à la présidence.

Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, «cette mesure vise à rapprocher d’avantage l’administration consulaire des ressortissants Ivoiriens vivant dans les régions du Sud du Maroc et à renforcer leur protection consulaire».

Cette nouvelle administration consulaire ivoirienne au Maroc devrait permettre en outre de consolider les liens d’amitié et de coopération qui unissent l’Etat de Côte d’Ivoire et le Royaume chérifien, a-t-il fait observer.

Laâyoune est la ville du Maroc et la plus importante du Sahara occidental. Elle est située au bord de l’Atlantique, à 500 Km au Sud d’Agadir et à 400 Km à l’Ouest de Tindouf, sur la route menant à Dakhla. Contrôlée et administrée par le Maroc depuis 1975, elle compte une population de 200.000 habitants.