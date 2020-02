Maroc : le site internet du ministère des affaires étrangères fait peau neuve

Le ministère marocain des affaires étrangères a procédé à un relifting de son site internet et ce dans le dans le but de porter plus haut la voix et l’image du Maroc à l’international.

Cette nouvelle version responsive fait partie d’un package digital qui comprend aussi une application, baptisée Diplomacy, pour smartphones et tablettes, porteuse d’une véritable valeur ajoutée en mobilité.

Grâce à une ergonomie intuitive et une architecture rénovées, le nouveau site propose des fonctionnalités réadaptées tenant compte des besoins des utilisateurs cibles, dans la cadre d’une logique de proximité et de simplicité ciblant notamment les citoyens du Maroc et de la diaspora, tout comme les médias dans leur grande diversité, les académiciens, les partenaires institutionnels, les ONG, les opérateurs économiques et investisseurs étrangers, ainsi que les think tanks marocains et internationaux.

Imprégnés des impératifs de contenus efficaces, le site met aussi à la disposition des Marocains du monde la rubrique «consulat.ma» qui redirige les utilisateurs vers le portail des prestations consulaires et propose aux ressortissants étrangers la rubrique «Venir au Maroc» où ils ont accès à toutes les informations susceptibles de les intéresser.

Le site propose une navigation encore plus fluide et une expérience utilisateur optimisée, avec une interface en 3 langues : arabe, français, anglais. L’espagnol suivra dans les jours qui viennent.