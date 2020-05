Maroc : les IDE atteignent plus de 445 millions de dollars à fin mars 2020

Le gouvernement sud-africain a annoncé vendredi qu’il allait recréer une nouvelle compagnie aérienne nationale sur les ruines de South African Airways (SAA), dont la ruine financière a été précipitée par la pandémie de coronavirus.

Lourdement endettée et récemment placée en redressement, SAA n’a enregistré aucun bénéfice depuis 2011 et ne survit depuis des années que sous perfusion permanente d’argent public. L’arrêt quasi-total du trafic aérien mondial, causé par la crise sanitaire actuelle, a rendu encore plus aléatoire la survie de SAA, qui emploie 5.200 salariés.

Le mois dernier, le gouvernement a refusé de verser une énième aide d’urgence de 10 milliards de rands (500 millions d’euros) à la compagnie, la condamnant à mort à courte échéance.

«Les parties prenantes (…) se sont mises d’accord sur une vision et une stratégie à long terme» en vue de «la création d’une nouvelle compagnie aérienne dynamique», a annoncé vendredi le ministère des Entreprises publiques.

«Ce ne sera pas l’ancienne SAA mais le début d’un nouveau voyage vers la constitution d’une nouvelle compagnie restructurée qui sera le nouvel étendard de l’Afrique du Sud», a ajouté le ministère dans un communiqué.

«La transition vers la nouvelle compagnie pourrait exiger des sacrifices», a-t-il ajouté, indiquant qu’une partie des salariés de l’actuelle SAA «pourraient être déplacés».