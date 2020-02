Maroc : poursuites judiciaires contre le père d’un ex-leader du Hirak

L’administration pénitentiaire marocaine (DGAPR) compte poursuivre le père de l’ancien leader du mouvement de contestation du Hirak Nasser Zefzafi, pour des «accusations gratuites» concernant les conditions de détention de son fils, a-t-on appris vendredi 21 février auprès de la DGAPR.

Ahmed Zefzafi a annoncé jeudi sur sa page Facebook que son fils et un autre militant détenu comme lui avaient «entamé une grève de la faim pour protester contre la maltraitance dont ils font l’objet» à la prison de Fes (nord). Sa publication affirme notamment «qu’ils ne bénéficient pas de soins médicaux».

En réaction, la DGAPR a publié un communiqué dénonçant des «accusations gratuites» et annoncé que «la justice allait être saisie» contre Ahmed Zefzafi. La procédure est en cours, a indiqué vendredi à l’AFP, sans pouvoir préciser les motifs de poursuite.

Selon la DGAPR, les deux détenus «bénéficient de tous les droits que leur garantit la loi», notamment «de consultations, examens et analyses médicales». Joint par l’AFP, Ahmed Zefzafi a estimé que l’intention de la DGAPR «vise à le faire taire». «Mon fils a été arrêté, torturé et condamné injustement à 20 de prison, comment voulez-vous que je me taise?» a-t-il dit.

Nasser Zefzafi, un ancien chômeur devenu le visage du mouvement de protestation sociale qui a agité le nord du pays en 2016 et 2017, purge 20 ans de prison ferme pour «complot visant à porter atteinte à la sécurité de l’Etat».

Comme d’autres militants condamnés en même temps que lui, cet homme de 40 ans a déjà plusieurs fois dénoncé ses conditions carcérales, suscitant à chaque fois des démentis détaillés de l’administration pénitentiaire. Depuis son arrestation en mai 2017, les autorités marocaines ont aussi toujours rejeté ses accusations de torture.