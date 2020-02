Maroc : près de 74.000 tentatives de migration irrégulière mises en échec en 2019

Interdiction des taxi-motos et tricycles à Lagos : de quoi relancer le débat au Bénin ?

Le règne des taxi-motos et tricycles a atteint son apogée à Lagos depuis le samedi 1er février 2020. Ainsi en a décidé le gouvernement du fait du taux d’accident de plus en plus élève sur les routes en raison de l’imprudence de cette…