Médias au Bénin : réaction de l’Upmb après la suspension des émissions de «Soleil Fm»

Les associations professionnelles des médias ne sont pas restées de marbre face à la suspension des activités de la radio privée «Soleil Fm» par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac).

Après le Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel du Bénin (Cnpa-Bénin), c’est autour de l’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb) de regretter cette décision de l’Institution de régulation et de plaider pour la reprise des activités de cette station.

Pour l’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb), cette décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) vient non seulement restreindre l’espace des libertés au Bénin mais porte gravement atteinte au droit à l’information des populations.

Conformément à son but de «faciliter, promouvoir, soutenir et de protéger les professionnels des médias dans l’exercice de leur fonction dans un cadre sécurité et avec un encadrement adéquat», l’Union exprime ses vives inquiétudes au sujet de la suspension des activités de la radio privée «Soleil Fm» surtout relativement à la situation des professionnels des médias exerçant dans cet organe et dont les emplois sont menacés.

En vue d’une solution rapide et durable à cette situation, le syndicat des professionnels des médias invite la Haac et ladite radio à un dialogue constructif pour la reprise effective et sans délai des émissions de la radio et surtout à la préservation des emplois des professionnels des médias exerçant dans l’organe.

Notons que les activités de la radio «Soleil Fm» ont été suspendues mardi 17 décembre dernier pour défaut de renouvellement de la convention la liant à l’instance de régulation. Ainsi, depuis le mercredi 18 décembre, les auditeurs de radio sont privés des émissions de la 106 Mhz.