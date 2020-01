Médias : les faits marquants de StarTimes en 2019

Groupe international de médias d’origine chinoise, implanté en Afrique, StarTimes a connu une année 2019, riche de par sa présence sur diverses manifestations qui ont renforcé sa notoriété. Tour d’horizon.

Depuis son entrée sur le marché africain en 2008, StarTimes s’est efforcé de réaliser son ambitieuse vision : «Permettre à chaque famille africaine d’accéder à la télévision numérique». Et aujourd’hui, StarTimes compte 30 millions d’utilisateurs dans 37 pays. Cette croissance phénoménale a fait de StarTimes l’opérateur de télévision le plus dynamique d’Afrique.

Cela n’aurait pas été possible sans la capacité d’innovation du groupe et sa volonté de fournir les meilleurs contenus à ses utilisateurs. De plus, StarTimes a veillé à rendre à la société en soutenant des ONG locales, le secteur du cinéma et les innovateurs africains.

Partenariat WildAid-StarTimes

L’ONG WildAid et l’opérateur de télévision numérique StarTimes ont noué un partenariat. WildAid et StarTimes collaborent pour sensibiliser à la protection de la faune à travers le réseau de diffusion de StarTimes en Afrique. Le vice-président du groupe StarTimes, Luis Lu, a expliqué qu’en tant que «pont entre la Chine et l’Afrique, StarTimes rejoint maintenant la lutte pour la protection de la faune africaine. A travers son réseau, StarTimes contribuera à garantir que chaque Africain sache à quel point sa faune est précieuse.»

Festival panafricain du film en ligne (PAOFF)

StarTimes a lancé la première édition d’un événement intitulé Festival panafricain du film en ligne (PAOFF) visant à encourager la création africaine de films en leur donnant un accès direct aux internautes. D’abord lancé au Nigeria, PAOFF est un concours récompensant les films, courts métrages et vidéoclips sur la base d’un vote public.

Au Kenya, StarTimes s’est associé avec la Commission kenyane du film. Celle-ci a considéré que StarTimes ON était une plate-forme stratégique dans le cadre de la 9e édition de la cérémonie des Kalasha International Film and TV Awards. Mr Timothy Owase, le président de la Commission kenyane du film a noté que «cela va soutenir le secteur audiovisuel du pays, les cinéastes et faire de la création de films une activité gratifiante. Le partenariat ouvre de plus grandes perspectives pour nos cinéastes locaux qui peuvent montrer leur talent avec la plate-forme et garantir que notre contenu traverse les frontières et donc exercent une grande influence dans la région.»

Des émissions exclusives

En 2019, StarTimes a produit sept émissions télévisées originales dans six pays. Au Kenya où elle est devenue un succès après sa première diffusion il y a un an, Hello Mr. Right a été renouvelée pour une deuxième saison. Après le Nigeria et la Zambie, cette émission matrimoniale a conquis le Kenya et est en ce moment adaptée en Côte d’Ivoire.

La star kenyane Vinie Chipukeezy n’a de son côté pas trouvé l’amour lors de son voyage en Tanzanie avec le comédien ougandais Vinie Chipukeezy. Mais les deux compagnons ont vécu une véritable aventure avec la découverte de la culture, de l’histoire, des paysages et de la gastronomie locale lors de l’émission Dream Destination.

Apprendre à vivre ensemble était également le sujet de l’émission Ça passe ou ça casse, une nouvelle émission tournée en RDC où des familles venaient parler de leurs problèmes sur un plateau de télévision pour tenter d’y trouver une solution.

Des séries télévisées originales

En 2019, StarTimes a produit sept séries télévisées originales au Nigeria mais également en RDC. De la saison 2 d’Alagbara à Memuna ou Paper Boat, StarTimes a ravi les téléspectateurs nigérians avec des histoires créatives et palpitantes. Les Congolais ont pu découvrir La Fille du Serpent, et plus récemment trois nouvelles séries télévisées, Zosuruna, Zanga Mbongo and La Vengeance aux deux visages.

Lily Meng indique que «Nous soutenons le développement des capacités locales. L’Afrique recèle un potentiel énorme et de nombreux talents qui n’attendent qu’une occasion pour montrer de quoi ils sont capables. Nous voulons leur donner cette occasion.»

Coupe du monde FIBA 2019

StarTimes a diffusé en septembre dernier la 18e Coupe du monde de basket-ball FIBA organisée en Chine. Les fans de basket-ball ont pu suivre en direct la compétition durant laquelle l’Angola, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Nigeria ont porté les couleurs africaines.

Euro 2020 UEFA

Début août, StarTimes a acquis les droits de retransmission des équipes nationales de l’UEFA pour la période 2019-2022. Cela inclut l’Euro 2020, qui se jouera du 12 juin au 12 juillet prochains, ainsi que la Ligue des nations 2020-21.

Le directeur des Sports de StarTimes, Shi Maochu, a déclaré «nous cherchons en permanence à offrir le meilleur contenu sportif à nos abonnés. L’acquisition des matchs des équipes nationales de l’UEFA nous permet de proposer le meilleur du football jusqu’à la prochaine Coupe du monde.»

The Emirates FA Cup

Juste avant la fin de l’année, StarTimes a sécurité les droits de retransmission de la Coupe d’Angleterre de football «The Emirates FA Cup» et de la Supercoupe d’Angleterre «The FA Community Shield» jusqu’en 2021. Le directeur des Sports de StarTimes Shi Maochu a déclaré qu’il s’agissait d’une «étape importante pour StarTimes. Les Coupe et Supercoupe d’Angleterre sont parmi les compétitions de football les plus disputées et nous sommes heureux de les offrir à nos abonnés en cette période de Noël.»

Bundesliga Football School

StarTimes a lancé avec la Bundesliga un projet intitule “Bundesliga Football School» afin de développer les jeunes talents et les compétences des entraîneurs de football au Ghana.

L’idée est de rassembler les associations locales de football, les ligues et les clubs afin d’encourager les jeunes joueurs au niveau local. L’ancien capitaine de l’équipe d’Allemagne championne du monde en 1990, Lothar Matthäus, a fait le déplacement pour soutenir ces jeunes joueurs et partager son expérience. La responsable marketing de StarTimes au Ghana, Akofa Banson, a déclaré que «StarTimes, la marque qui a lancé la télévision à prix abordable pour tous les Ghanéens il y a 3 ans cherche à rendre à la communauté avec ce projet via notre partenariat avec la Bundesliga.»

StarTimes honoré

En 2019, le travail de StarTimes a été reconnu dans neuf pays où le groupe a au total reçu 15 prix. StarTimes a été nommé meilleur opérateur de télévision dans trois pays : Kenya (KUZA Awards 2019), Ouganda (People’s Choice Quality Awards) et Ghana (Business and Financial Services Excellence Awards).

StarTimes a été également salué pour ses innovations technologiques. L’application StarTimes ON a été récompensée par le prix de Meilleure application de contenus lors des DIAA 2019 Award of Excellence, et l’Agence de développement des jeunes d’Afrique de l’Est a reconnu StarTimes comme Leader et meilleure entreprise dans le numérique et l’innovation.

Par Joel YANCLO