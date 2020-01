Meek Mill : le chanteur jouera le rôle principal d’un film produit par Will Smith

Le rappeur américain va vivre son baptême de feu cinématographique avec un film produit par l’acteur Will Smith. Le chanteur sera l’acteur principal du film.

C’est avec le long-métrage intitulé Charm City Kings que Meek Mill fera ses premiers pas au cinéma. Produit par Will Smith et sa femme Jada Pinkett-Smith, le rappeur aura l’honneur d’être le héro du film comme le raconte RapRnb.

La société de production Sony Pictures Classics a dévoilé la 1ère bande-annonce d’un nouveau film baptisé Charm City Kings.

Réalisé par le porto-ricain Angel Manuel Soto, il narre l’histoire d’un adolescent de 14 ans, joué par Jahi Di’Allo Winston, qui est chaperonné par le leader d’un groupe de motard intrépide de Baltimore, Blax, interprété par Meek Mill. Une fréquentation qui pourrait mettre le jeune ado sur une mauvaise pente…

Co-écrit par Barry Jenkins à qui l’on doit le film oscarisé

Moonlight en 2017 et produit par Will Smith et sa femme Jada, le long-métrage inspiré par le documentaire de Lotfy Nathan de 2013, 12 O’Clock Boys sera présenté enavant-première au festival du film de Sundance le 27 janvier.

Il sortira ensuite en salles le 10 avril 2020, uniquement aux Etats-Unis. D’autres pays pourraient projeter le film à partir du 17 avril…

Meek Mill sur la BO de Bad Boys 3

Les labels We The Best Music Group (fondé par Dj Khaled) et Epic Records ont officiellement révélé la bande-originale du film Bad Boys For Life dont la sortie est prévue en salles le 17 janvier aux Etats-Unis et le 22 janvier en France.

Pour la BO de ce film d’action explosif, 3ème épisode de la saga Bad Boys, qui se déroule en grande partie à Miami, il était idéal de faire appel à un producteur local, en l’occurrence Dj Khaled qui a rassemblé les plus grands noms de la scène US et latinos.

Une réussite pour le producteur américain : «Je suis honoré d’avoir participé à cette bande-son avec We The Best Music Group, en plus il s’agit de la 1ère sortie de 2020 et il y a encore plus à venir cette année».

La soundtrack rassemble des artistes comme Meek Mill, City Girls, Jaden Smith, Pitbull, Black Eyed Peas, J Balvin, Daddy Yankee ou Nicky Jam, qui tient également un rôle dans le long-métrage. 2 singles ont déjà été envoyés sur les ondes américaines : Ritmo de Black Eyed Peas feat. J Balvin et Muevelo de Daddy Yankee & Nicky Jam.