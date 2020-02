Megan Fox de retour dans le film de Randall Emmett, le tournage de ce thriller commence…

Megan Fox et Bruce Willis font officiellement partie de l’affiche de Midnight In The Switchgrass. Ils rejoignent ainsi Emile Hirsch, précédemment annoncé au casting du film qui marquera les débuts du producteur Randall Emmett à la réalisation.

La trame prend place en Floride en 2004 où deux agents du FBI (Megan Fox et Bruce Willis) font équipe avec un officier de police (Emile Hirsch) afin de résoudre une série de meurtres.

Des débuts prometteurs

Selon Deadline, le film sera à la fois réalisé et produit par Randall Emmett via la société de production Emmett/Furla qu’il a fondée avec George Furla. Ils ont ensemble produit une centaine de films dont The Irishman de Martin Scorcese qui a été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film.

Ce thriller, dont le tournage débutera le 9 mars prochain à Porto Rico, profite d’un budget de 15 millions de dollars financé par EFO Films.