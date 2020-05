Meghan Markle : découvrez le sport qu’elle aime le plus

On en sait un peu plus sur le genre de sport que la femme du Prince Harry, Meghan aime le plus pratiquer. Et, soyez rassuré, ce n’est pas le Yoga que les femmes aimes tant. Meghan Markle est genre un peu goût masculin qui forge d’ailleurs son caractère de femme forte.

L’actrice américaine, aime les arts martiaux et le kickboxing, selon Jorge Blanco, qui la formait à Toronto lorsqu’elle travaillait sur le tournage de «Suits». Qui l’aurait cru. En tout cas pas vous!

Jorge Blanco, qui travaille également avec Chris Hemsworth et sa femme Elsa Pataky, a formé Meghan lorsqu’elle était à Toronto, au Canada, travaillant sur la série télévisée «Suits» et a révélé qu’elle était une grande fan des sports de combat.

Jorge a déclaré au magazine espagnol Vanity Fair : «J’ai formé Meghan lorsqu’elle était à Toronto lors du tournage de la série «Suits». Nous avons fait un peu d’arts martiaux, un peu de boxe et parfois de kickboxing. Je n’ai jamais vraiment pensé qu’elle pourrait finir par être une princesse! J’ai passé un bon moment à m’entraîner avec elle car elle est super gentille et parle espagnol, avec un accent argentin. Je ne sais pas si le prince Harry et la duchesse Meghan sont là maintenant [à Toronto]. Mon emploi du temps est assez compliqué, mais cela ne me dérangerait pas de les entraîner tous les deux si elle m’appelait».

Meghan et son mari, le prince Harry, ont quitté leurs fonctions royales plus tôt cette année, mais il a maintenant été révélé que le couple «ne s’attendait pas à ce que les choses se passent comme elles l’auraient souhaité».