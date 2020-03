Meghan Markle et Harry : les deux stars pourraient bientôt partir vivre à Los Angeles

Meghan Markle et Harry ont quitté l’Angleterre pour aller vivre au Canada. Néanmoins, le couple pourrait décider de s’installer à Los Angeles.

Meghan Markle et Harry ont choisi de tourner le dos à la famille royale. Les deux stars pourraient bientôt partir vivre à Los Angeles.

Depuis des mois, Meghan Markle reçoit de nombreuses critiques et la star enchaîne les scandales. En effet, elle et son mari ont choisi de laisser de côté leurs fonctions dans la famille royale et de quitter l’Angleterre.

Meghan Markle et Harry sont donc à la recherche d’une très belle villa à Los Angeles. Cette maison pourrait même devenir leur foyer principal. En effet, la starlette adore la ville et elle veut avoir du soleil à longueur d’année.

«Ils adorent être au Canada, mais ils recherchent des maisons à Los Angeles aussi» a dit une source pour le même média. Ainsi, la starlette n’a pas fini de visiter des villas en Californie et cela lui permettrait de se rapprocher de ses amis et de sa famille.

Pour autant, cela ne veut pas dire que Meghan Markle et Harry vont vendre leur villa au Canada. En effet, ils souhaitent la garder et vivre entre Los Angeles et le Canada. «Ils vont peut être avoir des maisons dans les deux endroits».

Ainsi, la starlette en a bien fini avec sa vie en Angleterre et elle a de nombreux projets en tête. D’ailleurs, elle pourrait avoir un contrat pour faire un documentaire.