Meghan Markle et Harry : un premier copain à L.A pour Archie

Meghan et Harry viennent à peine d’arriver à Los Angeles, et la princesse va pouvoir reprendre sa vie ! Première bonne nouvelle pour elle : sa meilleure amie vient d’accoucher.

Un premier copain à L.A pour Archie : Misha Nonoo vient d’avoir un bébé ! La meilleur pote de Meghan Markle a donc attendu son retour dans sa ville natale pour l’heureux événement…

Et c’est aussi une bonne nouvelle pour Archie ! Le fils de Meghan et Harry, âgé de 10 mois , pourrait donc déjà avoir un copain dans la Cité des Anges … puisque le nouveau né est un garçon !

Misha Nonoo et Mikey Hess l’ont appelé Leo. Leo et Archie pourraient donc devenir la deuxième génération d’amis après Meghan et Misha ! Une nouvelle plutôt très mignonne !

«Nos vies ont changé pour toujours, raconte la nouvelle maman dans un tabloïd. Nous l’aimons plus que nous l’aurions jamais cru possible et sommes impatients de partager chaque aventure avec lui !»

D’autres vont ainsi uisque Meghan et Harry viennent tout juste de déménager à Los Angeles ! Le couple princier semblait parti vivre au Canada…

Mais cinq jour avant le «Megxit», les deux amoureux sont partis aux Etats-Unis en vitesse ! Une surprise pas forcément bien acceptée par la famille royale , et surtout par le prince Philip…

Tant pis ! Harry et Meghan ont ainsi pris leur décision . La princesse retrouve la ville de son enfance et pourquoi pas sa vie d’actrice. Le 31 mars, le couple pourra oublier ses obligations royales !

Les bonnes nouvelles s’enchaînent donc pour le couple. Il reste malgré tout quelques tensions avec la Couronne d’Angleterre . Renoncer à la couronne, partir vivre en Amérique, ça fait beaucoup…

Ça fait même trop pour une partie de la famille ! Harry semblait réconcilié avec sa grand-mère, la reine, mais le départ surprise aux Etats-Unis pourrait poser d’autres problèmes… affaire à suivre !