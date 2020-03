Meghan Markle et le prince Harry : voici le souhait du couple pour leur petit Archie cet été

Meghan Markle et le prince Harry sont retournés au Canada après un passage éclair au Royaume-Uni pour finaliser la mise en place de leur nouveau statut. Et à en croire une source interrogée par Hollywood Life, la duchesse voudrait voir son mari rester proche de sa famille.

«Ça a été une période difficile mais à l’arrivée, il aime toujours sa famille et ça ne changera pas. Il a toujours été proche de sa grand-mère et il veut vraiment qu’elle passe du temps avec Archie. Il aime les voir ensemble. C’était triste de ne pas pouvoir emmener Archie durant leur voyage mais c’était le choix le plus raisonnable et tout le monde le comprend», a déclaré la source, concernant la décision de laisser le fils du couple au Canada à cause du coronavirus.

Plongés dans l’incertitude

Du coup, Harry et Meghan voudraient revenir dès que la situation le permettra pour qu’Archie puisse voir son arrière-grand-mère, la reine.

«Ils aimeraient ramener Archie pendant l’été pour qu’il passe du temps avec elle à Balmoral. Actuellement, ils ne peuvent rien prévoir de définitif car les choses sont trop incertaines», a poursuivi la source.