Meghan Markle : la duchesse de Sussex ne chôme pas au Canada

Meghan Markle n’a pas attendu pour se mettre au travail. Revenue à la vie publique après avoir annoncé la semaine dernière qu’elle et son mari allaient s’éloigner de la famille royale d’Angleterre pour vivre au Canada, la duchesse de Sussex s’est concentrée directement sur ses efforts philanthropiques, comme l’a relayé People.

L’ex-star de Suits a rendu visite à l’association Justice For Girls, qui se bat pour les droits des femmes à Vancouver.

«C’était génial de pouvoir discuter de l’importance d’une approche holistique pour la justice sociale et de la force du leadership des femmes», peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de l’association.

Yesterday, The Duchess of Sussex, Meghan Markle visited to discuss climate justice for girls and the rights of Indigenous peoples. Was great to talk about the importance of a holistic approach to social justice, and the power of young women’s leadership. #DuchessOfSussex pic.twitter.com/M9LaqEELl7

— Justice For Girls (@JFG_Canada) January 16, 2020