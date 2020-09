Meghan Markle : l’actrice américaine soutient un candidat d’America’s Got Talent

Meghan Markle a surpris les téléspectateurs d’America’s Got Talent, en soutenant par message un candidat… prénommé Archie, comme son fils !

«Je voulais juste te dire que nous avons été très émus par ton histoire, et nous t’encourageons toutes les semaines, et ce n’est pas qu’à cause de ton nom ! Donc voici un message spécial pour toi, que je dirai sûrement toute ma vie, mais ce soir c’est juste pour toi : Archie, nous sommes fiers de toi, et nous sommes derrière toi, nous avons hâte de voir ce que tu vas faire», a-t-elle déclaré à Archie Williams.

Cet excellent chanteur a été accusé à tort de viol aggravé et de tentative de meurtre à 22 ans. Il a été innocenté et libéré en mars 2019, après 36 ans de prison, comme le rappelle People.