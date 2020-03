Meghan Markle moquée par une célèbre actrice britannique

Meghan Markle moquée par une célèbre comédienne britannique ! Qui est-ce ? Et pourquoi ? On vous en dit plus.

A quelques jours du Megxit, Meghan Markle pense déjà à son avenir. D’ailleurs la duchesse de Sussex espère redevenir actrice ! Malheureusement, certains n’y croient pas vraiment. Ou plutôt une certaine Joan Collins. En effet la célèbre comédienne n’a pas raté l’occasion de se moquer d’elle.

Bientôt libérée de ses fonctions royale, l’ancienne actrice planifie déjà son avenir. En effet, Meghan Markle ne rêve que d’une chose : retrouver sa carrière d’actrice ! Mais ça ne sera pas si facile.

D’ailleurs l’actrice Joan Collins n’a pas manqué de se moquer de la duchesse. En effet, des paparazzis lui ont demandé si Meghan avait des chances de redevenir une star ? L’actrice a tout simplement répondu : «Ah, mais vous plaisantez ?». Au moins, c’est honnête !

Il est clair que Meghan Markle se verrait bien revenir à Hollywood. D’ailleurs avec son agent, elle serait à la recherche d’un rôle de super-héroïne ! Et même si son retour ne fait pas plaisir à tout le monde, Meghan ne lâchera pas l’affaire.

Un proche de l’agent Nick Collins a d’ailleurs confié au Sun ce que cherchait l’ancienne actrice. «Il a dit qu’elle voulait que son retour à la comédie fasse partie d’un ensemble. Comme un film de super-héros». a-t-il assuré. Avant de continuer: «l’idée est qu’elle cherche un film de super-héros, comme voix off ou même à l’écran.»

D’ailleurs celle ci avait déjà fait la voix off pour Disney. Mais son avenir ne sera pas tout tracé. Un directeur de film a d’ailleurs expliqué au Mail on Sunday que «Meghan a plus besoin de Disney que Disney n’a besoin de Meghan.» En tout cas la duchesse ne perd pas espoir ! Mais avant de retrouver Hollywood, Meghan Markle et le prince Harry s’apprête à faire leur tournée d’adieu au Royaume-Uni.