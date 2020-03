Meghan Markle : on sait enfin pourquoi le petit Archie ne l’a pas accompagné !

Le 5 mars dernier, Meghan Markle a rejoint le Prince Harry en Angleterre. On connait enfin la raison pour laquelle le petit Archie n’était pas du voyage.

Les Anglais attendaient avec impatience le retour de Meghan Markle et Archie en Angleterre. Cette dernière est venue rejoindre le Prince Harry. Les deux amoureux avaient devoirs à honorer, avant le fameux «Megxit». Le 31 mars prochain, les jeunes parents quitteront leurs engagements royaux. Quelle tristesse !

Cependant, les fans du couple royal ont été très déçus de voir que quelqu’un manquait à l’appel. En effet, le petit Archie n’a pas accompagné sa maman. Il est resté tranquillement au Canada à attendre le retour de ses parents. Il a manqué à tout le monde !

Meghan Markle et le Prince Harry ont retrouvé Kate Middleton et le Prince William. Ils étaient présents l’abbaye de Westminster, pour la Journée du Commonwealth. Ces retrouvailles ont d’ailleurs été très tendues. Quelle déception ! Les fans auraient aimé que les deux frères se réconcilient !

Mais alors, pourquoi le petit garçon n’est-il pas venu avec sa maman ? On a la réponse ! C’est tout simplement par crainte que les parents ont décidé qu’il ne devait pas voyager ! En effet, Meghan Markle et le Prince Harry ont peur du coronavirus ! Ils ont préféré éviter tout risque de contamination ! On les comprend !

Le Daily Mail a fait quelques révélations à ce sujet : «Meghan a confié à ses amis qu’elle était soulagée d’avoir laissé Archie au Canada. Elle ne voulait pas spécialement le tenir éloigné mais pour elle, ça n’avait pas de sens de le faire venir et de le confronter aux risques du coronavirus.»

Cette maladie inquiète décidément tout le monde ! Meghan Markle a tout de même donné des nouvelles de son fils. En effet, le petit garçon commence à marcher ! Elle a affirmé que Archie avait la bougeotte ! Forcément, à 10 mois il commence à s’agiter ! En tout cas, on a hâte de revoir sa petite bouille !