Loin du clan Windsor, Meghan Markle mène tranquillement sa petite vie au Canada. D’après des proches de la duchesse, elle ne serait pas prête à faire des efforts pour redorer son image auprès de sa belle-famille.

Meghan Markle serait-elle en rogne contre la famille royale anglaise ? C’est fort probable ! Bien qu’ils soient libérés de toutes obligations royales, les époux Sussex ont encore quelques engagements à tenir. D’ici quelques semaines, les parents d’Archie devraient d’ailleurs être présents aux Invictus 2020. Ce mardi 25 février, Harry a alors fait son grand retour en Angleterre.

Mais petit hic : le frère du prince William était bel et bien seul lors de son arrivée en Ecosse. Pourtant, certains fans des Windsor avaient espéré que Meghan Markle pointe enfin le bout de son nez sur le sol anglais. Que nenni ! D’après le Daily Mail, la jeune maman ne serait pas pressée de revenir en Angleterre. De plus, la duchesse de Sussex ne voudrait plus faire d’efforts pour se redorer une image auprès des anglais… Et elle n’en n’aurait que faire des critiques au sein du clan Windsor !

Mais ce n’est pas tout ! Des proches de Meghan Markle auraient fait d’incroyables confidences au Daily Mail. Selon eux, la jeune femme ne voudrait pas précipiter son grand retour sur le sol anglais. Mais elle devrait revenir le 5 mars prochain pour assister aux Endeavour Fund Awards. Mais une question est sur toutes les lèvres : le petit Archie sera t-il lui aussi de la partie ?

Rien n’est sûr ! Depuis sa naissance, Meghan Markle et Harry souhaitent protéger leur fils des médias. Selon l’entourage de la duchesse, elle n’aurait «pas peur» de revenir en Angleterre ! Bien au contraire. De plus, la jeune femme n’en n’a que faire de ses haters. «Elle m’a dit qu’avec Harry, ils continueraient de s’élever au dessus des mesquineries pour faire le bien et offrir une meilleure éducation à Archie», a alors conclu une source anonyme au Daily Mail. Affaire à suivre donc…