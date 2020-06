Mercato : Arthur Melo rejoint probablement la Juventus ce week-end !

Arthur Melo et Miralem Pjanic ne finiront pas cette saison dans leur club. L’accord entre la vieille dame et les Blaugranas tend à sa fin, car les montants et les départs sont connus.

Les choses se précisent et se confirment désormais concernant ce sujet. La RAC1 annonçait ces dernières heures les nouveaux montants de l’opération. Pjanic rejoint la barque catalane pour 60M€ tandis-que, Arthur ira à la Juventus Turin pour 70 M€.

En plus, la radio catalane annonce qu’après le match contre le Celta Vigo, le brésilien sous l’accord du club s’envolera pour Turin afin d’y passer sa visite médicale avec la vieille Dame. Donc la finalisation de l’opération ne semble plus loin.