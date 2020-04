Mercato – Barcelone : Alexander Isak, le plan B à Lautero Martinez

La crise liée au coronavirus place les écuries dans une situation délicate. Daniel Ricciardo qui touche un gros salaire chez Renault et qui voit son contrat se terminer à la fin de la saison pourrait en faire les frais.

Renault pourrait décider de l’avenir de Ricciardo sans que le pilote ait disputé la moindre course cette saison. Patron de l’écurie, Cyril Abiteboul s’est exprimé sur ce dossier.

«Dans une saison normale, nous aurions commencé à travailler sur le sujet. Nous aurions évalué la performance de Daniel sur les quatre premières courses et entamé ou pas les premières discussions. Là, nous n’avons pas fait un tour de roue. Nous sommes en aveugle mais nous devons nous projeter. Alors on discute beaucoup. Il faudra peut-être prendre des décisions sans que la saison n’ait débuté. On s’y prépare. Si c’est un problème s’il part ? Si je ne l’ai pas vu venir et que je ne l’ai pas anticipé, c’en sera un. C’est pour cela qu’on a des discussions et qu’on a une académie de pilotes», a déclaré Cyril Abiteboul dans un entretien à L’Equipe.