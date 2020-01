Mercato – Barcelone : Andres Iniesta confiant pour Quique Setién

Il y a quelques jours, Quique Setién a pris la succession d’Ernesto Valverde au FC Barcelone. Andres Iniesta s’est livré sur l’arrivée de l’ancien du Betis.

Lors d’un entretien accordé à Marca, Andres Iniesta s’est prononcé sur l’arrivée de l’ex-entraineur du Betis au club blaugrana.

«Je lui ai parlé un jour. Ça fait longtemps qu’on parle de lui pour entrainer Barcelone. Je pense que c’est un entraineur, et tout le monde est d’accord là-dessus, qui aime avoir la possession du ballon, qui aime pratiquer un beau football, jouer et attaquer. Je crois et j’espère qu’il peut faire de grandes choses au Barça», a déclaré l’ancien capitaine du FC Barcelone.