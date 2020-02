Mercato – Barcelone : «Ce ne serait pas une déception si…», Emerson

Payé à parts égales par le FC Barcelone et le Bétis, Emerson est prêté au club sévillan jusqu’en juin 2021. Le Brésilien a répondu à l’intérêt du club blaugrana et sur la possibilité de rejoindre la Catalogne.

«Pour l’instant, je ne pense qu’au Bétis. Il me reste un an et demi avec le Bétis, presque deux ans, je ne pense pas à Barcelone. Si ce serait une déception si Barcelone décidait de ne pas activer l’option lui permettant de récupérer 100% des droits ? Ce ne serait pas une déception, bien sûr que non. J’ai à l’esprit de faire du bon travail. Si je fais un bon travail ici et que j’y arrive, très bien, mais si je n’y arrive pas, la vie ne s’arrête pas» a déclaré Emerson dans un entretien à Marca.

Emerson connaît sa première expérience sur le continent européen. Formé à l’Atlético Mineiro, le latéral droit a décidé de rejoindre l’Espagne lors du dernier mercato estival. Acheté à parts égales par le FC Barcelone et le Bétis, le joueur de 21 ans porte cette saison les couleurs de la formation sévillane. Prêté jusqu’en juin 2021 au sein du club Verdiblanco, Emerson pourrait toujours rejoindre le FC Barcelone.