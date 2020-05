Mercato – Barcelone : Coutinho sacrifié pour financer le transfert de Pjanic ?

Alors qu’Arthur Melo refuserait catégoriquement de faire ses valises, le FC Barcelone miserait désormais sur Philippe Coutinho pour pouvoir attirer Miralem Pjanic vers le Camp Nou. Le Barça voudrait vendre l’actuel pensionnaire du Bayern pour pouvoir se payer le milieu de la Juventus.

Alors qu’Arthur Melo bloquerait le dossier Pjanic, la direction catalane serait en quête d’une solution alternative. Dans cette optique, Philippe Coutinho pourrait devenir la clé et permettre au Barça d’obtenir gain de cause avec le Bosnien.

Selon les informations de Tuttosport, le FC Barcelone voudrait se servir de Philippe Coutinho pour financer le transfert de Miralem Pjanic. Alors que le Brésilien devrait retrouver le Barça à l’issue de son prêt au Bayern, Eric Abidal voudrait à tout prix le vendre cet été.

Ainsi, le secrétaire technique blaugrana lui mettrait de plus en plus la pression pour qu’il trouve un nouveau point de chute. Grâce à la vente de Philippe Coutinho, qui pourrait filer vers Newcastle, le Barça espérerait empocher une somme comprise entre 80 et 90M€. Ce qui pourrait lui permettre de recruter Miralem Pjanic sans avoir à placer un joueur dans la transaction.