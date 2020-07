Mercato – Barcelone : gros plan sur les options de transfert d’Antoine Griezmann

Si aucune décision officielle n’a encore été rendue par la Direction de FC Barcelone. Les rumeurs selon lesquelles cette dernière envisage se servir d’Antoine Griezmann comme monnaie d’échange avec d’autres joueurs de clubs européens s’enflent de jour en jour.

Et pour cause, l’attaquant français en panne d’inspiration depuis la reprise post-Covid-19 n’arrive plus à aider son club qui éprouve tout de même de grosses difficultés offensives.

Face à cette situation, les dirigeants catalans auraient contacté l’Inter, le PSG et la Juventus pour leur proposer le champion du monde selon le quotidien sportif italien, la RAI.

D’après ce journal, le FC Barcelone tient toujours à recruter Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter désigné comme successeur de Luis Suarez et qui pourrait bien s’entendre avec son compatriote Lionel Messi. Et pour réaliser le coup, Griezmann pourrait faire partie du deal d’échange.

Une autre option sur table, c’est le deal Griezmann-Neymar. Le brésilien ne cache pas son envie d’arborer à nouveau la tunique des culés et pour Griezmann, un retour dans l’hexagone l’enchanterait surtout d’évoluer en attaque avec Kylian Mbappé. Le seul hic, le club de cœur du français est l’olympique de Marseille.

Enfin, une possibilité d’échange peu évidente pousserait Griezmann dans les pattes de Cristiano Ronaldo. En effet, après l’échange Arthur Melo-Pjanić, le Barça pourrait tenter un second coup en livrant Antoine à la Juventus et prendre en contrepartie Douglas Costa. Voilà tant de destinations qui se dessinent pour l’ancien colchoneros mais qui pour rien au monde ne veut quitter l’Espagne.

Par Ghislain LALEYE