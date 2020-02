Mercato – Barcelone : «Il fait désormais partie des cinq ou six», Eric Abidal sur Lautaro Martinez

Alors que Luis Suarez a 33 ans, le FC Barcelone se pencherait sérieusement sur son successeur, ciblant notamment Lautaro Martinez. Un dossier sur lequel s’est confié Eric Abidal.

En coulisses, les dirigeants blaugrana s’activeraient pour attirer un grand nom et seraient actuellement sur l’attaquant de l’Inter, Lautaro Martinez. Problème, le Barça n’aurait actuellement pas le budget pour ce genre de transfert comme l’a expliqué Eric Abidal, le secrétaire technique du FC Barcelone.

«Je dois juste faire les devoirs, anticiper les décisions, toujours être au courant de ce qui se passe dans les autres clubs et à partir de là, essayer de convaincre le joueur. Ce sera mon travail, alors, si la partie financière me dit si cela peut être fait, ce sera fait, sinon, nous devrons trouver un autre joueur. (…) Oui, oui, mais il y en a d’autres que j’aime. À son poste, il fait désormais partie des cinq ou six meilleurs joueurs du monde», a expliqué Eric Abidal dans un entretien accordé au Mundo Deportivo.