Mercato – Barcelone : «Il n’y avait pas d’offre», les révélations d’Abidal sur l’arrivée avortée de Xavi

Avant de choisir Quique Setién, le FC Barcelone a fait le forcing pour convaincre Xavi de venir prendre la tête du club. Cependant, les Blaugrana n’auraient jamais formulé d’offre concrète à l’ancien milieu de terrain selon Eric Abidal.

L’ancienne gloire du FC Barcelone, désormais à la tête d’ Al Sadd, aurait même reçu une proposition de la part de son ancien club. Une version toutefois contredite par Eric Abidal, secrétaire technique des Blaugrana.

«Il n’y avait pas d’offre. S’il en a une, il doit la montrer parce que je ne l’ai pas vu. Lors de la première réunion que nous avons eue, Xavi a écouté et lors de la seconde, il a dû nous faire part de son plan. Ce qui est ressorti dans la presse était plus politique que sportif. Je ne fais pas de politique. Je ne parle que de football. Ce qui m’intéresse c’est de parler de la manière de travailler d’un entraîneur. Et beaucoup de choses en dehors de ça sont sorties dans la presse (…) Je ne suis pas contrarié. J’ai fait mon travail. J’ai rencontré quelques entraîneurs et rien n’a fuité. S’il y avait une fuite, je devais le faire quand même. Il est impossible de signer quelqu’un si vous ne lui parlez pas. A partir de là, ce qui s’échappe s’échappe», a expliqué Xavi dans un entretien accordé à Sport.