Ancien joueur emblématique du FC Barcelone, Andrès Iniesta ouvre la porte à un retour au sein du club catalan à l’avenir, éventuellement en tant qu’entraîneur.

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Iniesta a évoqué son avenir. «Terminer ma carrière ici ? Je le souhaite. Il me reste deux ans et je ne sais pas si Mercato – Barcelone : «J’adorerais retourner au Barça», Andrès Iniesta la force de continuer par la suite. À partir de là, on verra. Je veux devenir entraîneur. J’adorerais retourner au Barça à un moment de ma vie, mais ce ne sont que des hypothèses. Actuellement, je me sens toujours footballeur», a confié Iniesta.

Recruté par le Vissel Kobe en juillet 2018, Andrès Iniesta (35 ans) garde un œil très attentif sur le FC Barcelone.