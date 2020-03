Mercato – Barcelone : «Je me suis très bien adapté à l’équipe et je me sens bien», Jean-Clair Todibo

Prêté avec option d’achat à Schalke 04 par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a révélé s’être très bien acclimaté au club de la Ruhr où il retrouve peu à peu ses sensations.

«Je me sens vraiment bien. Je me suis très bien adapté à l’équipe et je me sens bien. La seule chose qui nous manque en ce moment, ce sont les victoires : nous sommes dans une période un peu difficile, mais je suis sûr qu’elles viendront. (…) Quand je suis arrivé, je n’avais pas l’habitude de jouer chaque semaine. Mais j’ai repris petit à petit, et maintenant je suis bien», a confié Jean -Clair Todibo à la presse allemande dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Si Schalke 04 venait à lever l’option d’achat, le FC Barcelone pourrait toujours rapatrier Todibo en Catalogne, disposant d’une clause de rachat qui s’élève à 50M€.