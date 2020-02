Mercato – Barcelone : «Je ne regarde pas derrière moi, j’ai pris un autre chemin»

Transféré de Liverpool au FC Barcelone il y a tout juste deux ans, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern lors du dernier mercato estival. Alors qu’il retrouve des couleurs dans le club bavarois, l’international brésilien a évoqué son avenir.

De retour au premier plan dans le club bavarois, le milieu offensif de 27 ans est revenu sur son transfert de Liverpool au Barça , avant de faire passer un message sur son avenir alors qu’il est prêté au Bayern Munich avec une option d’achat fixée à 120M€.

«Liverpool marche sur l’eau et cela ne me surprend pas. Nous l’avons déjà remarqué l’année dernière lors du sacre en Ligue des Champions, mais je ne suis pas surpris parce qu’ils ont une équipe et un entraineur fantastiques. Je suis très heureux pour eux, car j’y ai beaucoup d’amis, d’anciens coéquipiers. C’est tout. Je ne regarde pas derrière moi. J’ai pris un autre chemin et maintenant je suis une nouvelle route, un peu comme tout le monde. Je me focalise sur la réalisation de mes rêves. Je suis content de ce que j’ai fait dans le passé, et maintenant je ne peux qu’avancer», a-t-il confié lors d’un entretien accordé à Sports Illustrated .