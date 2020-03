Mercato – Barcelone : Josep Maria Bartomeu revient sur le départ de Valverde !

En janvier dernier suite à l’élimination du FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid, Ernesto Valverde était démis de ses fonctions. Un choix justifié par Josep Maria Bartomeu.

La licenciement de Valverde a été longuement commenté car les résultats du Barça étaient loin d’être catastrophiques, mais Josep Maria Bartomeu assure qu’il fallait donner un nouvel élan à l’équipe.

«Au Barça, nous sommes un club d’entraîneurs, pas de présidents, et parfois il y a un moment d’épuisement. Et quand cela arrive, il faut donner une nouvelle dynamique à l’équipe. Nous discutons avec les techniciens lorsqu’il faut donner un nouvel élan à l’équipe avec un entraîneur qui vient la volonté de démontrer que ses concepts et son style sont valables aujourd’hui», explique le président du FC Barcelone dans des propos accordés à Mundo Deportivo.