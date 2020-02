Mercato – Barcelone : Julien Faubert donne des conseils à Martin Braithwaite

Recrue surprise du Real Madrid en 2009, Julien Faubert a glissé quelques conseils à Martin Braithwaite qui se retrouve dans la même situation au FC Barcelone.

«Comme j’ai pu faire dans le passé : je me suis focalisé sur les choses positives. Paradoxalement, ces choses positives sont venues d’un autre pays (que le mien). De mon pays, ça a été des railleries la plupart du temps. Et de mon pays d’adoption, l’Angleterre, j’ai été soutenu, encensé parce qu’ils ont vu ce que je pouvais donner sur un terrain. J’ai eu beaucoup de messages positifs, et je ne me suis focalisé que là-dessus, en ne prêtant pas attention à ce qu’il se passait de négatif. C’est la meilleure des choses à faire. Comme j’ai dit : on ne te prend pas pour laver les vestiaires», assure Julien Faubert à France Football.