Mercato – Barcelone : Lautaro Martinez devrait signer à Manchester City

Annoncé du côté du FC Barcelone, Lautaro Martinez semblerait plutôt se diriger vers Manchester City. Les Skyblues seraient les seuls capables de lever la clause libératoire de l’attaquant de l’Inter.

Néanmoins, d’après The Sun, Manchester City aurait les ressources financières nécessaires pour lever la clause libératoire fixée dans le contrat de Lautaro Martinez par l’Inter.

Journaliste pour The Times et le Daily Record, Duncan Castles évoquait un échange entre Sergio Aguero et Martinez sur le plateau du Transfer Window Podcast dernièrement.

Une opération qui comblerait toutes les parties. Quoi qu’il en soit, Manchester City aurait donc deux cordes à son arc pour Lautaro Martinez qui semblerait bien parti pour arborer la tunique des Skyblues la saison prochaine.