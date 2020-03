Mercato – Barcelone : le Barça ne compte pas lâcher Marc-André ter Stegen

Alors que son avenir fait régulièrement parler ces dernières semaines, Marc-André ter Stegen est toutefois encore loin du départ.

Selon les informations de AS, Marc-André ter Stegen est encore loin d’un départ. Il faut dire que la clause libératoire de l’international allemand est fixée à 180M€, une somme qui a de quoi refroidir les ardeurs des éventuels prétendants du portier du Barça.

Mais surtout, le club catalan n’a aucune intention de céder Marc-André ter Stegen qui s’est imposé comme l’un des joueurs les plus importants de l’effectif blaugrana, mais aussi comme l’un des meilleurs gardiens de but du monde. Et comme son contrat prend fin en juin 2022, le FC Barcelone n’est pas encore en danger.