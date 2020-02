Mercato – Barcelone : le Barça optimiste concernant la possibilité de recruter

Alors que le FC Barcelone n’a toujours pas recruté de nouvel attaquant, les dirigeants catalans seraient toutefois très confiants concernant la possibilité d’attirer un joueur.

En effet, alors qu’Ousmane Dembélé sera opéré mardi, la durée de son indisponibilité est encore incertaine. Et si elle est estimée à moins de cinq mois, le FC Barcelone ne sera pas autorisé à recruter un joker médical.

Toutefois, selon les informations de José Alvarez, journaliste de La Sexta , la direction catalane est extrêmement confiante concernant la situation et serait persuadée que l’absence d’Ousmane Dembélé sera supérieure à cinq mois et qu’il sera donc possible de recruter un attaquant.