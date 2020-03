Mercato – Barcelone : le PSG, Arsenal, Manchester United…Griezmann ferait des envieux

N’apportant pas entière satisfaction en interne, Antoine Griezmann pourrait voir son aventure catalane trouver rapidement son épilogue. De nombreux clubs européens s’intéresseraient à l’attaquant du FC Barcelone.

C’est du moins l’information que Sport a communiqué ce dimanche matin en révélant que le FC Barcelone attendrait une indemnité de transfert de 100M€. Une somme qui pourrait faire tourner la tête de plus d’un prétendant.

D’autant plus que des clubs comme Manchester United, Arsenal, Chelsea et le PSG auraient tous ces dernières années formulé un intérêt pour Griezmann. Et avec un prix de départ fixé à 100M€, le Français pourrait recevoir quelques coups de fil de la part des cadors européens. Affaire à suivre…