Mercato – Barcelone : le salaire d’Alaba rendrait impossible sa venue au Barça !

Alors que le FC Barcelone serait intéressé par l’idée de recruter David Alaba l’été prochain à un an du terme de son contrat, le dossier pourrait capoter en raison des émoluments perçus par l’international autrichien.

Le quotidien catalan SPORT a annoncé que le FC Barcelone serait prêt à négocier avec le Bayern Munich pour recruter David Alaba cet été et ainsi enfin mettre la main sur une cible de longue date.

Cependant, le dossier pourrait capoter, et non pas à cause du Bayern Munich mais en raison des prétentions salariales du joueur. En effet, SPORT explique que David Alaba touche actuellement un salaire de 8M€/an net et qu’il aimerait de toute évidence percevoir davantage en rejoignant une nouvelle écurie.

Dans le même temps, tandis que le FC Barcelone aurait un plan ambitieux pour renouveler son secteur offensif ( Neymar et Lautaro Martinez sont annoncés dans le viseur des Catalans), il serait impossible de satisfaire les exigences de David Alaba tant la masse salariale du club est déjà colossale.

Ainsi, l’unique solution serait que le joueur du Bayern Munich accepte de revoir ses revenus à la baisse ou de les ajuster lors de ses deux premières saisons du côté du Camp Nou. Il en reste que, pour l’heure, le Barça considèrerait qu’il est impossible de l’engager, bien que les discussions avec son entourage devraient se poursuivre.

La situation semble donc claire : David Alaba devra faire des concessions sur ses émoluments afin de permettre à l’opération de se concrétiser.