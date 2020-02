Mercato – Barcelone : Lionel Messi met les choses au point concernant son avenir

Du côté du FC Barcelone, le doute est plus que jamais présent pour l’avenir de Lionel Messi. Face à l’inquiétude, la star argentine a tenu à rassurer tout le monde.

Après avoir passé toute sa carrière avec les Blaugrana, le sextuple Ballon d’Or pourrait donc porter un autre maillot. De quoi effrayer les supporters du Barça, mais Messi a voulu mettre les choses au point concernant son avenir.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Lionel Messi a répondu aux supporters inquiets à l’idée de le voir quitter le FC Barcelone. L’Argentin s’est ainsi voulu rassurant, expliquant : «Verrons-nous un jour Messi loin de Barcelone ? je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, tant que le club et les gens voudront toujours de moi, il n’y aura aucun problème. Cela est mon idée, continuer dans ce club. Les supporters sont nerveux à cause de la clause ? En réalité, j’ai toujours choisi, pas seulement avec cette clause. A plusieurs reprises, j’ai eu la possibilité de partir, il y a eu plusieurs intéressés, qui étaient prêts à payer la clause, mais à aucun moment j’ai pensé à partir et ce n’est pas le cas actuellement. Je le répète encore. Si le club me veut, il n’y a aucun problème».