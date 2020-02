Mercato – Barcelone : Manchester City aurait un boulevard pour Lionel Messi !

Bien qu’un départ de Lionel Messi du FC Barcelone ne serait pas encore d’actualité, il pourrait bien avoir lieu et Manchester City serait plus que bien placé pour s’attacher les services de l’Argentin.

The Athletic explique que la clause dont dispose Lionel Messi dans son contrat lui permettra de quitter le FC Barcelone et de rejoindre le club de son choix cet été, même si elle stipulerait qu’il ne pourrait s’engager que dans un club non européen.

Le média britannique révèle en outre que Messi voudrait toujours évoluer sous les ordres de Pep Guardiola et lui aurait fait savoir à l’été 2016 lors de l’arrivée de l’Espagnol à la tête de Manchester City.

Les Citizens auraient d’ailleurs une belle carte à jouer avec le capitaine du FC Barcelone selon The Independent qui assure que la présence de Guardiola, de Txiki Begiristain et de Ferran Soriano à Manchester City serait un réel avantage pour le club dans la course à la signature du sextuple Ballon d’Or. Affaire à suivre…