Mercato – Barcelone : Messi et Ter Stegen, le plan de Bartomeu avant son départ

Alors que Lionel Messi dispose d’un contrat avec le FC Barcelone courant jusqu’en juin 2021, Josep Maria Bartomeu ferait de sa prolongation une priorité et aurait même prévu de lui faire apposer sa signature sur un nouveau contrat avant la fin de son mandat de président.

Alors que le club blaugrana traverse une crise en interne due aux polémiques et aux résultats mitigés sur le plan sportif, un départ de Messi ne semblerait pas du tout utopique à présent. La Juventus, Manchester City, l’Inter Miami ou encore les Newell’s Old Boys seraient sur les rangs. Mais Josep Maria Bartomeu ne compterait pas céder sa place de président avant d’avoir prolongé le contrat de Messi.

En effet, Josep Maria Bartomeu est le président du FC Barcelone jusqu’au printemps 2021 où de nouvelles élections présidentielles se dérouleront. Et à en croire ESPN, Bartomeu ferait des prolongations de Lionel Messi et de Marc – André Ter Stegen ses deux gros dossiers à régler d’ici la fin de son mandat. L’avenir de Messi pourrait donc être plus clair au printemps 2021. Reste à savoir de quoi il en retournera.