Mercato – Barcelone : «Nous avons commencé à envisager son départ…», Abidal sur le départ de Valverde !

Invité à commenter le licenciement d’Ernesto Valverde, Éric Abidal révèle qu’il discute avec des entraîneurs depuis son arrivée au poste de directeur sportif et que le Clasico a fini de convaincre le Barça qu’il fallait du changement.

Interrogé sur le choix de se séparer de Valverde, Éric Abidal a révélé que depuis son arrivée au poste de directeur sportif du Barça, en juin 2018, le club discute avec différents entraîneurs, mais c’est bien le Clasico du 18 décembre dernier, qui s’est conclu par un match nul contre le Real Madrid (0-0), qui a convaincu le FC Barcelone de remplacer Ernesto Valverde.

«On doit prendre les choses en mains, parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous avons commencé à travailler sur le dossier du nouvel entraîneur dès mon premier été. Nous avons pris des informations, et après, le président a pris la décision de le prolonger. Nous l’assumons parce que c’était une décision du club. Ce n’est jamais facile de prendre ce genre de décision, mais après le Clasico du 18 décembre, nous avons commencé à envisager son départ», explique Éric Abidal dans une interview accordée à Sport, avant d’expliquer que le comportement des joueurs a également eu son importance :

«Je regardais les matches et pas seulement les résultats, mais aussi la façon dont il jouait, la tactique, le travail des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup… Je me suis fié à ces détails. Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup.»