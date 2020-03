Mercato – Barcelone : Philippe Coutinho au FC Barcelone l’été prochain ?

Alors que les chances de voir Philippe Coutinho rester au Bayern Munich s’amenuisent, le FC Barcelone aurait déjà tranché pour l’avenir du Brésilien.

Selon les informations de Sport, l’avenir de Philippe Coutinho ne devrait pas non plus passer par le FC Barcelone, club qu’il avait rejoint durant le mois de janvier 2018.

En effet, les Catalans auraient déjà tranché et ne comptent toujours pas sur le Brésilien qui avait été poussé au départ l’été dernier. Un an plus tard, la situation n’aura donc pas évolué et l’ancien numéro 10 de Liverpool devra probablement se trouver un nouveau point de chute.