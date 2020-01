Mercato – Barcelone : pourquoi Mauricio Pochettino n’est-il pas venu au FC Barcelone ?

Avant de nommer Quique Setien, le FC Barcelone aurait notamment pensé à Mauricio Pochettino. Une proposition refusée par l’Argentin et ce pour différentes raisons.

Pourquoi Mauricio Pochettino n’est-il pas venu au FC Barcelone ? Pour la BBC, Guillem Balague donne certains éléments de réponse à cette question. En Catalogne, on comptait sur les bonnes relations entre le technicien argentin et la direction blaugrana pour espérer obtenir un oui.

Cela a finalement été non et Pochettino aurait certaines raisons pour cela. Ancien entraîneur de l’Espanyol Barcelone, il ne voudrait pas passer chez l’ennemi et c’est ainsi qu’il aurait refusé la proposition de Josep Maria Bartomeu.