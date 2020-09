Mercato – Barcelone : Ronald Koeman a évoqué le dossier Memphis Depay

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais s’est exprimé sur certains Grands Prix.

«Il n’y a plus qu’à attendre 2021 et espérer que nous serons plus proches de Mercedes. Mais je ne pense pas que nous serons capables de les battre régulièrement même l’année prochaine.

Avec le coronavirus nous ne pourrons pas faire beaucoup de changements sur la voiture (avec le gel mis en place) donc je place mon espoir sur les règles de 2022 pour un nouveau départ.

Mais nous devons travailler tout de même parce que si nous sommes trop loin, cela n’arrivera pas non plus. Nous chercherons toujours la victoire à chaque week-end, s’il y a une possibilité il faudra la saisir. Mais pour ce championnat, c’est déjà terminé», confie-t-il.