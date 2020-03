Mercato – Barcelone : un transfert de Neymar obligatoire ?

Mercato – Rennes : dossier Camavinga, le Barça et le Real sur le coup

Successeur d’Olivier Létang, Nicolas Holveck va devoir gérer le dossier Camavinga pour ses débuts à Rennes. Et les clubs sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au jeune milieu de terrain… Après ses débuts professionnels à l’âge de 16…