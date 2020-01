Mercato – Barcelone : Victor Osimhen fait une grande annonce pour son avenir

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Victor Osimhen fait le point sur son avenir et affiche son envie de rester au LOSC.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Victor Osimhen a fait le point sur sa situation personnelle au LOSC.

Et l’ancien buteur de Charleroi laisse clairement entendre qu’il n’envisage aucun départ dans l’immédiat «Je suis bien à Lille, j’essaye de me développer. Je reste loyal à Lille, je leur laisse le choix de décider si je dois rester ou pas. Mon prix actuel ? Je mérite et le club également. Depuis le début de la saison, je travaille très, très dur. C’est une belle reconnaissance. Mais je ne suis pas dans la bonne position pour dire si je veux ça ou ça. Lille décidera», a indiqué Osimhen, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le LOSC. Reste à savoir si le FC Barcelone tentera tout de même sa chance dans ce dossier…

Recruté lors du dernier mercato estival pour 12M€, Victor Osimhen (21 ans) est en train d’exploser au LOSC. Le buteur nigérian empile les buts depuis son arrivée en Ligue 1 (10 buts, 3 passes décisives cette saison).